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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, esnafa pandemi ziyareti yaptı

Korona virüs salgını sonrası yeni normale dönüşle birlikte Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, esnaf ziyareti yaptı.


Melikgazi Caddesinde bulunan esnaflarla sosyal mesafeli kahvaltıda bir araya gelen Ekicioğlu esnafa, alt-yapı ve üst-yapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Ekicioğlu; “Yol yapım çalışmalarında esnafımız duyarlı ve sabırlı olmalı. Kırşehir'de, esnafımız ve vatandaşımız tarafından Melikgazi Caddesi yoğun kullanılan bir alan ve çalışmalarımız da en kısa sürede sona erecek” dedi.


Esnaf buluşması bölgede yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişi ile sona erdi.

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