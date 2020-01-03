Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu;

Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasında; “Belediyede yapılan ihaleler canlı yayınlarla yapılıyor. Hepimiz biliyoruz ki; eline kamerayı alan özellikle iş dünyasından yüzde 100 şirket sahibi arkadaşlarımız var. Yeni ihaleler geldiği için “tehditler, şantajlar” onları biz aştık. Onu da herkes biliyor. Biz, korkmuyoruz. Doğruyuz, şeffafız, açığız. İş dünyası eline kamerayı alıp bizi tehdit etmeye başladığı zaman, önceki dönem ki tehditlere de karşı çıktık. Bizde de karşı çıkıyoruz. Adrese teslim ihale bitti artık. Tehdit ve şantajla ihale alma devri kapanıyor, tehdit devam ediyor. Devletin kamunun yararı varsa o ihaleyi alacak arkadaşımız” dedi.

Parası olan kurtuldu olmayan yatıyor

Belediye Başkanı Ekicioğlu, belediye meclis toplantısında anlattığı ve şantaj yaptığını ileri sürdüğü iş adamının kendini ve çocuklarını kurtarmak için kaç dolar verdiğini biliyoruz dediği açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kendisini kurtarmak için hangi borsada kaç dolar verdiğini de biliyoruz. Çocukları ve kendini kurtarmak için parası olan kurtuldu parası olmayan yatıyor. Hangi borsa olduğunu biliyorsunuz. Bunu bende değil Şamil Tayyar söylüyor.”