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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu:

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.


İl merkezin çeşitli yerlerine belediye tarafından afişler asıldı. Sosyal medya hesapları tarafından da vatandaşa hizmet sunuluyor. Halkın Masası ve Alo 153 Zabıta hattını arayan Kırşehirliler, ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunuyor.



Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, korona virus tedbirleri kapsamında, Alo 153 Zabıta ve 214 10 10 no'lu Halkın Masası hattının aktif çalıştığını söyledi.


Halkın masasının her türlü desteği sunduğunu belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Belediyemizin, Zabıta 153ve Halkın Masası hattını arayan vatandaşlarımızın evine zabıta ekiplerimizi göndererek talep ve siparişlerini alıp yine aynı şekilde kendilerine teslim ediyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Alo 153 Zabıta ve Halkın Masası hattını aramaları halinde ihtiyaç konusunda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin işleri olmadıkça evde kalmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica eder, tüm hemşerilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum” dedi.

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