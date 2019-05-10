Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan sanatçılara 'Kırşehir'e gelin' çağrısı

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu sosyal medya hesabı üzerinden sanatçılara 'Kırşehir'e gelin' çağrısı yaptı.

Sanatçıları Kırşehir'e davet ettiğini açıklayan Ekicioğlu, “Sanatçı kimliği ile haktan ve hukuktan yana tavrını ortaya koyduğu için bütün sanatçı dostlarımıza açık çağrımızdır. Ahi Evran'dan Yunus Emre'ye, Çekiç Ali'den Neşet Ertaş'a uzanan kasım bir kültüre sağ olsun Kırşehir'imizde belediyemizin yapacağı bütün etkinliklerde sizleri görmek bizim için onurdur“ dedi