İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan sanatçılara 'Kırşehir'e gelin' çağrısı

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu sosyal medya hesabı üzerinden sanatçılara ’Kırşehir’e gelin’ çağrısı yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu sosyal medya hesabı üzerinden sanatçılara 'Kırşehir'e gelin' çağrısı yaptı.


Sanatçıları Kırşehir'e davet ettiğini açıklayan Ekicioğlu, “Sanatçı kimliği ile haktan ve hukuktan yana tavrını ortaya koyduğu için bütün sanatçı dostlarımıza açık çağrımızdır. Ahi Evran'dan Yunus Emre'ye, Çekiç Ali'den Neşet Ertaş'a uzanan kasım bir kültüre sağ olsun Kırşehir'imizde belediyemizin yapacağı bütün etkinliklerde sizleri görmek bizim için onurdur“ dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.