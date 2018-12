Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Belediyesinin kendi bünyesinde çalışan şirket personelinin maaşlarını asgari ücretin yüzde 10 ile yüzde 140'ı üzerinde ödediklerini hiçbir çalışanın ise asgari ücret almadığını belirtti.

Başkanı Bahçeci, görevde olduğu 2 dönemde en büyük gayretlerinin işçi maaşlarının zamanında ödenmesi olduğunu hatırlattığı açıklamasında, “Görevde bulunduğumuz 10 yıl içinde en büyük gayretimiz işçi maaşlarının zamanında ödenmesi oldu. Alın teri kutsaldır ve biz de bunun gereğini yerine getirdik. Gelir-gider dengemizi iyi sağladık ve maaşları zamanında ödeyerek hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik. Bunun yanında hiçbir işimizi aksatmadık. Hatta çok sayıda fiziki ve sosyal projeyi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Kırşehir Belediyesinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kırşehir belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Bizde Kırşehir'in seçilmiş Belediye başkanı ve bu ailenin reisi olarak on yıldır ailemizi büyütmek, genişletmek, hem ailemizdeki her ferdimizin iaşesinden tutunda, maaşını günüde alması bütün sosyal hakları her şeyi ile geliştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan belediyemizi ve ailemizi büyütüyoruz, bir yandan da Kırşehir'imizi güzelleştirip, geliştiriyor ve büyütüyoruz. En üsten en aşağıya kadar çalışan kardeşlerimizin çok büyük katkısı var. Allah hepsinden razı olsun. Belediye olarak çalışanların haklarını son kuruşuna kadar ödüyoruz. Hiçbir çalışanımızı şimdiye kadar mağdur etmedik.”