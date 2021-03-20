Kırşehir Belediye Kadın Hentbol Takımı Karadeniz'den galibiyetle döndü

Kırşehir Belelediye Kadın Hentbol Takımı Karadeniz'de fırtına gibi esti.

Rakibi, Trabzon İMKB Kadın Hentbol Takımını 30 - 18 gibi bir skorla geçen yeşil beyazlılar, mücadelesi ile de göz doldurdu. Göksu Akyel Sezonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kırşehir Belediyesi kadın hentbol takımı Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştığı rakibi, Trabzon İMKB Kadın Hentbol Takımını 30 - 18 yendi. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, kadın hentbol takımının rakibi karşısında oynadığı oyunla göz doldurduğunu ve sporun her alanında başarılı sporcular yetiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.