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Kırşehir Belediye Spor, sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

Kırşehir Belediyespor takımı bir ay önce yerel bir oto kurtarma firması ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının karşılıklı fes edildiğini duyurdu.


Belediyespor takımından yapılan açıklamada, "24.09.2020 tarihinde oto kurtarma firması ile yapılan sponsorluk sözleşmesi 08.10.2020 tarihinde karşılıklı olarak fes edildi. Karşılıklı olarak herhangi bir borç ve alacak için birbirine rücu etmeyeceğini her türlü hukuki sorumluluğun ortadan kalktığını kabul ve beyan ederiz" denildi.


Takımın ayakta kalabilmesi için Kırşehir Belediyesi desteği kadar taraftar gurupları, sivil toplum kuruluşları ve esnaflardan da başlatılan kampanyalarla destek isteniyor.

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