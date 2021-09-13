Kırşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Mehmet Hakkı Hocaoğlu: "Taraftar desteğini bekliyoruz"

Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Hakkı Hocaoğlu, Kırşehir'de taraftar desteğini bildiklerini ve taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtti.

Hocaoğlu, Amed maçı sonrası sosyal hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Ligin başlangıç maçı Pazarspor deplasmanı sonrası içerideki Amed maçının kazanılması taraftarımızla buluşmamız açısından da önemliydi. Biz taraftarımızı üzmek istemiyoruz" dedi. Kırşehir Belediyespor takımının yeni kurulmuş bir ekip olduğunu da aktaran Hocacoğlu, "Yeni kurulmuş bir takım sayılırız. Bazı eksiklerimiz var. Eksikliklere rağmen Amed karşısında fark açabilirdik. Biz, sürekli mücadele eden ve koşturan bir takımız. Bizler şehir için ve taraftar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerine yer verdi.