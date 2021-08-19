Kırşehir Belediyesi '153 çağrı merkezi' ile şehrin sorunlarına çözüm üretiyor

153 Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimlerin çözümü ve geri dönüşü noktasında görevli personel dönüşümlü mesai yapıyor. Kırşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla kurulan ALO 153 Çağrı Merkezi çalışmaları şehirde vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi görüyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oluşturulan çağrı merkezinin beklenti ve istekler doğrultusunda çalışma yürüttüğünü aktardı.

Ekicioğlu, “Ortak akılla ve halkımızla sürekli istişare ederek çalışmalarımız yön veriyoruz. Kırşehirli hemşehrilerimiz, 153 numaralı çağrı merkezimizle iletişim kurarak şikayet, istek ve ihbarda bulunabiliyorlar. Böylelikle işlemlerin hızlanıp çözümün daha çabuk elde edilmesi olanağı buluyoruz” dedi.

Çağrı merkezi ile hizmet kalitesinin de arttırıldığını aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın taleplerine anında çözüm üretilip tekrar geri dönüş sağlanması için Kırşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sağlayarak hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Çağrı merkezi'ne gelen talepler kayıt altına alınarak ilgili birim sorumluları ile talep sahibi arasındaki koordinasyon sağlanıyor. Taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edildiği çağrı merkezi ile vatandaşlarımıza ivedi bir şekilde daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor" diye konuştu.