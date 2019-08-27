Kırşehir Belediyesi 260 çocuğu sünnet ettirecek

Kırşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şölen ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan sünnet şöleni, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü Cacabey Meydanında yapılacak. Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanında düzenlenecek olan ‘Sünnet Şöleni' bu yılda coşku dolu geçecek ve yapılacak etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulacak. Sünnet olmak isteyen 260 çocuğun müracaatı yapıldı. Göreve başladığımız günden beri Sosyal Belediyeciliğin gerektirdiği konularda elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Cacabey Meydanında yapacağımız Sünnet Şölenimizde çocuklarımıza sünnet kıyafetlerini ve oyuncaklarını da ücretsiz olarak dağıtacağız."