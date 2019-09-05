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Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi Toplantısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi Eylül ayı Belediye Meclis Toplantısı yapıldı.


Hacıbektaş Belediyesinin ilçede kullanılmak üzere otobüs talebi hakkında konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Kardeş şehir protokolü imzalanan Hacıbektaş Belediyesi'nin halk otobüs talebi oldu. Kırşehir Belediyesinde mevcutta 7 fazla otobüs var. Araçlarımız kendi bünyemize geçtikten sonra 12 bin kilometreden 6 bin kilometrelik hizmet alanına düştü. Ulaşım hizmetlerinde şuan zarar yok. Kullanım amaçları düşünüldüğünde Hacı Bektaş Belediyesinin talebi makul geliyor”dedi.



MHP'nin Hacı Bektaş Belediyesine ücretsiz otobüs verelim talebine AK Parti gurubu 500 milyonluk araçlar neden ücretsiz veriyoruz ? diye karşı çıktı. Toplantıda meclis üyelerinin Hacı Bektaş Belediyesine ücretsiz otobüs vermek yerine Kırşehir'de kullanım alanı oluşturması talebine Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Bizden önceki yönetim Manisa'ya ücretsiz vermiş, Özbağ'a verilmiş, Bitlis'e kültür merkezi yapmışız milyonluk. Bu tür alış verişler kardeş belediyeler arasında var. Encümen kararı sonrası gerekeni yapalım”diye konuştu.



Belediye Meclisinde yapılan oylama sonrası Hacıbektaş ilçesine verilmesi beklenen otobüs Belediye Encümeninin onayına sunulmak üzere ertelendi.



Belediye'nin araç alımı için kredi talebi de meclis üyelerine aktarılarak Belediye Meclisinden yetki istendi. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlunun oylamaya sunduğu talep oy birliği ile kabul edildi.

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