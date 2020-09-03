Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi Toplantısında akredite uygulaması başlattı

Eylül ayı belediye meclisi toplantısında, basın kartı sahibi olmayan basın çalışanları dilekçe vererek toplantıyı takip etti. Basın çalışanları imzaladıkları dilekçede, "Vatandaş olarak belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin ilgili maddelerine" uygun davranacaklarını taaddüt etti. Kamera kaydı da alamayan basın çalışanlarını toplantının içeriğine ilişkin ise toplantı başından aldıkları 3 dakikalık görüntü dışında belediye basın biriminden istenildiği takdirde kayıtlara ulaşılabilecek. Belediye tarafından başlatılan akredite uygulaması ile ilgili konuşan ve yerel bir haber sitesi yöneten Ömer Duran, belediyenin başlattığı uygulamayı doğru bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi verilerinde ise Kırşehir'de 15 kişi basın kartı sahibi, şehirde Gazeteciler Cemiyeti ve Kırşehir Basın Konseyi Başkanı da basın kartlı kişiler arasında yer almıyor. 4 kişi ise sürekli basın kartı hakkına sahip. Belediye akredite uygulamasına geçtiğimiz ay belediye meclisi üyesi olmamasına rağmen toplantı devam ederken söz almadan toplantıya müdahale eden bir basın çalışanı nedeniyle geçiş yaptı.