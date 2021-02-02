İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Belediyesi 'Halk Süt ve Süt Ürünleri' Projesini hayata geçiriyor

Kırşehir Belediyesi, ’Halk Süt ve Süt Ürünleri’ Projesini hayata geçiriyor.

Kırşehir Belediyesi, 'Halk Süt ve Süt Ürünleri' Projesini hayata geçiriyor.


Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek 'halk süt, halk yoğurt, halk peynir' projeleri ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.


Çiftçiyi destekleyerek vatandaşın ekonomik süt ve süt ürünleri tedarik etmelerinin sağlaması amacıyla proje Kırşehir'de faaliyete geçecek. Şehrin muhtelif mahallelerinde kurulacak büfelerden 'halk süt, halk yoğurt, halk peynir' satışı yapılacak.


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapılacak proje ile ilgili yaptığı açıklamasında; ''Çalışmalarımızda son geldik diyebiliriz. Kırşehir'deki üreticilerinden alarak işleyeceğimiz ürünleri sadece Kırşehir'de değil Ankara'da da satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.