Kırşehir Belediyesi, kentte çöp konteynırı uygulamasını başlattı.

Yaşanılabilir bir Kırşehir için temizlik hizmetlerini sürdüren belediye çalışmalarını sürdürüyor. Çevreye duyarlı çöp konteynırları ile mahallelere estetik bir görünüm kazandırmak isteyen belediye Medrese Mahallesinde de konteynır uygulamasını başlattı. Aşıkpaşa Mahallesi'ne yerleştirilen çevreye duyarlı çöp konteynırlarından sonra Medrese Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan konteynırlarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, çalışmaların belediye tarafından arttırılarak devam ettirileceğini ve bütün mahallelerde uygulamanın sürdürüleceğini söyledi.

Ekicioğlu, "Aşıkpaşa Mahallemiz'de başlatmış olduğumuz çevreye duyarlı çöp konteynırı uygulamasını yıllarca çöplerin poşet ile bırakıldığı Medrese Mahallemiz'de de uygulamaya geçirdik. Medrese Mahallemiz'e çevreye duyarlı çöp konteynırılarını yerleştirdi. Çöplerin poşet ile bırakılıp toplanması hem temizlik ve hijyen açısından hem de görünüm açısından sıkıntılı bir durum oluşturuyordu. Hemşehrilerimiz de çöp konteynırı uygulamasından gayet memnun durumda. Şehrimizin daha temiz olması ve daha modern bir görünüme kavuşması için çevreye duyarlı çöp konteynırı uygulamasını sıralı bir şekilde bütün mahallelerimizde uygulamaya geçireceğiz"dedi.

Pandemi ile birlikte toplumsal duyarlılığında arttırılmasının önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, temizlik noktasında belediye personelinin uyarıldığını vatandaşın ise hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.