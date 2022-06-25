İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir Belediyesi, molozları Kılıçözlü deresine attı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan sert zemin ve asfalt çalışmalarında çıkarılan moloz yığınları Kılıçözlü Deresine atıldı.


Şehrin marka görünüme katkı sağlayan Kent Park alanının devamında yer alan bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmasında belediye ekipleri çıkan moloz yığınlarını dereye döktü. Moloz yığınlarının dere içerisine hangi nedenle döküldüğü öğrenilemezken çalışmalar da bölgede yürütülüyor.


Geçtiğimiz dönem belediye başkanı Yaşar Bahçesi tarafından yapılan ve üzerinde 2 yapay adanın da bulunduğu parkın devamında yeni dönem belediyenin yaptığı çalışmada, moloz yığınlarını Kılıçözlü deresine bırakması da tepkiyle karşılandı.

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