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Kırşehir Belediyesi özel tasarlanmış pul bastırdı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, ketin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel pul bastırdı.



Ağalar Konağı ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin görselini posta pulu olarak bastıran Belediye PTT ile özel pul basımı protokolü imzaladı.



Belediyenin posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve Kırşehir Belediyesi logolu Ağalar Konağı ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi posta pulunun önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,Belediye'nin gönderdiği mektup ve tebrik kartlarında özel yapım pulların kullanılacağını söyledi.



Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında; “ Belediye olarak gönderdiğimiz mektup ve tebrik kartlarında bu pulları kullanacağız. Daha önce de hatırlanacağı üzere Ahi Evran Külliyesi, Neşet Ertaş ve Kent parkın görselini pul olarak bastırmıştık. Bu tür çalışmamız ilimizin tarihi ve turistik değerlerini pullaştırarak devam edecek. " dedi.

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