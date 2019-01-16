İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde çorba ikramı yaptı

Kırşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bekleyenler için çorba dağıtımı yaptı.

Kırşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bekleyenler için çorba dağıtımı yaptı.



Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetli tipi ile devam eden yağış sonrası Belediye, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bekleyenler için çorba dağıttı. Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar sonrası oluşması muhtemel buzlanma için tuzlama çalışmaları yaparak hayatın olağan akışının devamı için önlem aldı.



Öte yandan Vali İbrahim Akın, Ankara-Kayseri karayolu Ortaköy yol kavşağına giderek yapılan denetimler hakkında uygulama noktasında bilgi edindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.