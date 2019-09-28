Kırşehir Belediyesi, şehrin girişine Atatürk posteri astı

Otobüs Terminalinin olduğu kısımdaki şehir girişine, Kırşehir Belediyesi tarafından çift taraflı Atatürk posteri asıldı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Atatürk posteri, çelik kaide üzerine çift taraflı olarak düzenlendi. Doğu ile batının bağlantı noktası arasında yer alan Kırşehir'de asılan dev Atatürk posteri, sürücüler kadar yayalarında dikkatini çekmekte. Çevre düzenlemelerinin yapıldığı bölgede sosyal medyada birçok kullanıcı asılan posteri paylaşırken bazı kullanıcılarda posteri eleştirdi. Daha önce Cacabey meydanına Ozanlar Tablosu ile Kentpark'ta bulunan Kurtuluş Mücadelesi kadınları tablolarını resmeden ve Kırşehir'e hediye ettiği öğrenilen İzmirli Ressam Turgut Kahraman tarafından Atatürk posterinin şehrin girişine yapıldığı öğrenildi.

Kırşehir Belediyesi tarafından şehir'de kültürel manada önemli görülen Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş gibi değerlerin de resmedilerek şehir'de önemli noktalara konulacağı bilgisine ulaşıldı.