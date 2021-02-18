Kırşehir Belediyesi seralarda çiçek üretiyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yapılan seralarda çelikleme üretimi çalışmalarını yerinde inceleyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarımızda ihtiyaç duyduğumuz gül, lavanta gibi çiçeklerin ve çalı bitki türlerinin hepsinin üretimini çelikleme yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi bu işe ciddi derecede kaynak aktarılıyordu. Biz üretmenin ne kadar önemli olduğunun bilincinden hareketle kendi çiçeğimizi kendimiz üretiyoruz” dedi.

Üretilen çiçekler, şehirde park, cadde, refüj gibi alanlarına dikilecek.