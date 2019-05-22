Kırşehir Belediyesinde gergin meclis toplantısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Meclis Toplantısında, belediye başkanının geçtiğimiz ‘Mart Ayı Hesap İncelemesi' önerisini AK Partili üyeler teklifi reddedilince, meclis üyeleri Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'na 'medyada şov yapıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

Kırşehir Belediyesinin Mayıs ayı Meclis Toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile AK Parti'li meclis üyeleri arasında yaşanan tartışma, toplantıya damga vurdu. Başkan Ekicioğlu, AK Parti'li üyelerin 'Şov yapıyorsun' diye tepki göstermesi üzerine, elindeki eski başkan yardımcısının kardeşine usulsüz şekilde düzenlenen iş verme evrakını gösterip 'Utanın' diye tepkisini gösterdi.

Mart ayında belediyede 6-7 milyonluk fazla harcama olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Yapılan harcama ile ilgili bir önerim var. Bir komisyon kuralım. Harcamadaki artış neden? Bunun araştırılmasını istiyorum ben. Komisyon onay verirse Mart ayında ciddi harcama artışı var. Böyle bir önerim var. Gündem dışı ama isterseniz gündeme alabilirsiniz. Öneriyorum. Tepki ile bir ay zaman kazanmaya gerek yok" dedi.

Öneri, çıkan tartışmaların ardından komisyon kurulması kararıyla sonuçlandı.