Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda CHP Grup Başkanı Alaattin Agah, Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili soru sordu. Bunun üzerine Başkan Ekicioğlu, “İşçi çıkarmadık. Bu konuda bilginiz olsun. Sözleşmeli personelin sözleşmesi bittiği için sözleşmeleri uzatmadık. Bu arkadaşlar işçi ve memur değil önceki yönetimle imzalanan bir sözleşme var. Biz de sözleşmeyi uzatmadık. Ağırlıklı sözleşmesi uzatılmayanlar ise programcı ve grafiker. Bir programcı ve bir grafikere ihtiyacımız var ama ihtiyacımız dışı personel var. İşten çıkarma değil sadece sözleşmesini imzalamadık. Dönemine ve siyasi görüşüne bakmadan teknik elemanlarımız görevlerine devam ediyorlar” dedi.

AK Parti grubunun işten çıkarılmaların doğru olmadığını söylediği toplantıda söz alan MHP'li meclis üyesi Yusuf Yağmur, “Ben AK Parti döneminden işten alınanlardan birisiyim. 2 dönem önceki belediye başkanı Halim Çakır'a destek verdik diye Yaşar Bahçeci beni işten atmıştı. Sahte evrakla İngilizce bilmeden grafik tasarımı yapmadan engelli kadrosundan girip eli maus tutmayan adam işten çıkarılması neden sorun oluyor. Ben mimar olarak görev yapıyordum. Siyasi olarak destek vermedik diye işten çıkarıldık” diye konuştu.

MHP'li üyeye yanıt veren AK Partili meclis üyesi Demet Akar Karakoç ise, “Kişiler üzerinden cevap verilince meselenin temelinin de ne olduğu ortaya çıkıyor. Biz, önceki dönem belediye başkanı şunu aldı bunu almadı ya takılmaktan ziyade Selehattin Başkanımızın seçim sürecinde sözü var, ‘Ben hiç kimseyi işten çıkarmayacağım' dedi. Kırşehir'in çocukları bunlar kimlerin yakını olursa olsun. Sizler yakınlarınızı almayacak mısınız? Bizler de bunların takipçisi oluruz” ifadelerini kullandı.

Enderhan Öz