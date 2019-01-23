Kırşehir Belediyesinden karne tatilinde çocuklara etkinlikler

Kırşehir Belediyesi 29 Şubat tarihine kadar Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Sanat ve Kültürü olamayan şehirlerin gelişemeyeceğini söyleyen ve Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle kültürel değerlerin korunmasının da amaçlandığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Çocuklarımız karne aldı. İnşallah onların nice güzel başarılarını görmeyi rabbim nasip etsin. Belediye olarak tatilin bir haftasını dolu dolu güzel eğlencelerle çocuklarımız geçirsin istiyoruz" dedi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin Kırşehir'e kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi olduğunu anlatan ve merkezin hayata geçirilmesinde emek sarf edildiğini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Neşet Ertaş Kültür sanat Merkezimiz Kırşehir'imize kazandırdığımız en önemli eserlerden bir tanesi. Her zaman söylüyoruz, Sanat ve Kültür hayatı olmayan şehirlerin geleceği olamaz. Bu büyük eseri büyük bir emekle hayata geçirdik. İstiyoruz ki; bu tür etkililiklerle burası yaşasın. İçinde çocukların kahkahaları olsun. İnsanların gülümsemesi olsun. Bir hafta sürecek olan bu sömestre etkinliği gerçekten güzel bir etkinlik olacak. Tiyatrolarla, gösterilerle çeşitli sanatsal etkinliklerle bir hafta boyunca her gün 11:00'den 18:00'e kadar çocuklarımız buraya gelip eğlencelere katılabilirler. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri ne kadar güzel yetiştirirsek bu ülkenin geleceği o kadar aydınlık olacak. Sizler için güzel bir şehir imar etmeye çalışıyoruz.”