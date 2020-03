Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, şehirde yapılan denetimlerin hızla devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayılan genelge kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil ), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri ikinci bir emre kadar geçici olarak faaliyetleri durdurulmuştu. Bu doğrultuda Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beraber yürüttüğü denetimler çerçevesinde il merkezinde genelgeye konu olan tüm iş yerlerine ziyaret gerçekleştirilerek faaliyetlerini durdurmaları için 206 İşyeri, 179 adet iş yerine uyarı yapıldı.1 adet hamam 1 adet her türlü kapalı çocuk alanları AVM ve lokanta içindekiler dahil 10 adet oyun salonları 11 adet internet salonu 41 adet kafterya 108 adet kahvahane,1 adet kaplıca ,6 adet masaj salonu,1 adet sauna,1 adet sinema, 6 adet spor merkezleri, 1 adet yüzme havuzu tebliğ yapılarak ikinci bir emre kadar kapatılması konusunda tebligat yapıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da vatandaş ve esnaftan toplum sağlığı için alınan kararlar doğrultusunda 14 temel kurala uymaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması istedi.