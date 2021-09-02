Kırşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine ulaşım desteği

İkametgâhını Kırşehir'e taşıyan üniversite öğrencilerine eğitim-öğretim süresi boyunca halk otobüslerinde kullanılmak üzere tek seferde yükledikleri 50 binişlik ücret karşılığında, 6 ay geçerli 150 biniş hakkı verildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanarak şehre gelen öğrenciye şehrin avantajlarını hatırlattı. 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ulaşım desteği açıklaması yaptı. Ekicioğlu, açıklamasında; “Sevgili gençler, yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Kırşehir'imizi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizin yakından takip ettiği gibi eğitimde marka kent olan Kırşehir'imiz gerek coğrafi yapısından, gerek ucuz ulaşım gerekse de sosyokültürel açıdan öğrenci dostu bir şehir olarak sizleri bekliyor olacaktır” dedi.

Kırşehir Belediyesi'nin öğrenciye kültürel alt yapıyı üniversite ile birlikte sunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Kırşehir Belediyesi olarak üniversite hayatınız boyunca kültür, sanat, spor alanlarında her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde eğitim öğretim hayatınız boyunca Kırşehir Belediyesi olarak her daim iletişim içerisinde olacak ve sizlerin de görüş ve önerilerinden faydalanacağız. Ekonomi ve Ahlak Felsefesinin uç verdiği Ahi Evran-ı Veli ile; bundan yüzyıllar öncesinden gökbilimlerini araştırmalarıyla öne çıkan Cacabey ile; Türkçemize verdiği önemi yine yüzyıllar öncesinden dillendiren Âşık Paşa ile ve Bozlak denince ülkede ve dünyada adından söz ettiren Büyük Ozanlarımız Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş ile Anadolu'nun ortasında evrensel değerlere sahip olan Kırşehir'imize vereceğiniz olan katkıdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.