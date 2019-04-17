Kırşehir Belediyesine T.C. ibaresi kondu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve gelen Millet İttifakı adayı CHP'li Selahattin Ekicioğlu'nun talimatıyla Belediye Binası yazısının üzerine T.C. ibaresi kondu. Halkı karşılamada kullanılan AK Masa servisinin adı ise Halk Masası olarak değiştirildi.

Belediye kaynakları yapılan değişikliklerle halkın yönetime ortak olmasının sağlaması hedefleniyor. Siyasi amaç güdülmeden yapılan değişimlerin halkta olumlu yansımalarının olduğunu belirten yetkililer, “Amacımız bizden önceki yönetimleri karalamak değil, yapılan değişim doğru olan bir değişimdi. Bizler yönetimde kişilerin değil halkın üstünlüğünü sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Belediye binasına giderek yapılan değişimleri gören Kırşehirliler ise düşüncelerini şöyle aktardı:

“Daha önceki belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bunları inkar edemeyiz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti burası, yapılan güzel şeyleri alkışlamak gerek. Yönetimi halkla yaparız mesajını aldık. T.C. ibaresinde herhangi bir sakınca yok. İcraatta olur. Diğerleri bayağı uğraştı. Vatandaş çalışanı takdir edecek.”

Belediye Meclisi ilk toplantısında atıl durumda olan eski makam aracı satışı için encümene sunulmuştu. Yapılan değişimlerle de halkın beklentileri giderilmeye çalışılıyor.