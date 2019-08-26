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Kırşehir Belediyespor, 2. Lige yeni kadrosuyla hazır

KIRŞEHİR (İHA) – Yeni sezon öncesi kadrosunu yüzde 100 oranında değiştiren Kırşehir Belediyespor takımı, 2.

Lige şehirle bütünleşmiş halde çıkacak.


İlk maçını Eyüpspor ile Kasımpaşa stadında oynayacak olan Kırşehir Belediyespor, 10 günlük kamp süresini tamamladı. 4 hazırlık maçı yapan takım; 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kırşehir Belediyespor takımı yeni lig hazırlıklarına Kırşehir Güneykent Tesislerinde devam ediyor. Sezon açılışı öncesinde takımla şehrin bütünleşme sürecini başlattıklarını anlatan Kulüp Başkanı Osman Uçar, “Takımımızı, en iyi yere taşıma gayretinde olacağız. Kırşehir Belediyespor takımı şehri ile bütünleşmiş bir takımdır. Oyuncularımız ve 12. Adam takımına sahip çıkarak 3. Lig'den olduğu gibi 2. Lig'den de çıkma gayretini hep birlikte gösterecektir. Yeni sezon öncesi futbol takımlarına başarılar dileriz” dedi.


Kırşehir Belediyespor, sezonun açılış maçı için Cuma günü İstanbul'a gidecek.

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