Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin: “Lider Kırşehir Belediyespor'a verilen desteğe layık olacağız”

Lig'de Kırşehir'i, Kırşehir Belediyespor adı ile temsil eden spor takımı için Almanya'da düzenlenen destek gecesi sonrası açıklamada bulunan kulüp başkanı Veli Şahin, Kırşehir'in takımının verilen desteğe gösterdiği başarı ile layık olacağını söyledi.

Kırşehir'li iş adamlarının Kırşehir Belediyespor'a Almanya'da destek gecesi düzenlediğini anlatan Şahin,Kırşehir Belediyespor'un Bal Liginden şampiyon olarak yola çıktığını ve 3. Ligde'de ipi göğüslediklerini belirtti.

Yoğun bir çalışma temposunda olduklarını anlatan Şahin, “Kırşehirspor'umuza destek amaçlı Avrupa'daki Kırşehir sevdalısı, çok başarılı işler yapan kıymetli iş adamlarımız hemşerilerimizin katıldığı toplantıya Avrupa'nın her yerinden hemşerilerimiz katıldı. Başarının görünmeyen her mimarına teşekkür ederim”dedi.