Kırşehir Belediyespor, Taner Öcal ile anlaştı

Kırşehir Belediyespor, Güneykent Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Öcal, iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Kulüp Başkabnlığını bırakan Mehmet Işık'nın da katıldığı imza töreninde açıklamada bulunan ve yeni yol haritasını anlatan Öcal, "Futbol geçmişini bildiğim bir ile geliyorum. Kırşehir'in potansiyelini biliyoruz. Futbolun önde olduğunu bildiğimiz farklı faaliyetlerinde iyi yapıldığı bir şehir Kırşehir, Futbol Federasyonunda da uzun yıllar çalışmalar yürüttüm. Bir proje kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. Bal Ligi sonrasında 3. Lig, büyük bir başarı var. Onurumuza ve kişiliğimize dokunmayacak her çalışmayı yapacağız. Bir duruşumuz ve birikimimiz var." dedi.

Gençlerin Kırşehir'e kazandırılması için çalışmalar yürüteceklerini anlatan Öcal, "Ben ve oluşturduğumuz ekibimiz, doğru çalışmaların destekçisi olacağız. Bizlerde tesislerde kalacak ve oyuncularla bir arada olacağız. Şehir, basın ve kulüp yönetimi ile birlikte Kırşehir Belediyespor'u iyi bir noktaya taşıyacağız. Kırşehir'de iyi bir iz bırakacak ve taraftara da futbol zevki yaşatacağız."ifadelerini kullandı.