Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: "Şehrin beklentisini bilerek sahaya çıkıyoruz"

Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, katıldığı bir basın toplantısında, "Kırşehir Belediyespor, şehrin dışa açılan yüzü bizlerde bu sorumluluk bilinci ile sahaya çıkıyoruz" dedi. Kırşehir Belediyespor takımı açısından bir kaç haftasının sorunlu geçebileceğini ifade eden ve takım iskeletini oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren futbolcularımız, bizler ve takım yöneticileri özverili çalışmalar yürütmekteyiz. İlk hafta toplanma sıkıntısı ile birlikte pandemi takım üzerinde etkili oldu. Elimizde bulunan mevcut şartlar da takım iskeletini oluşturma gayretinde olduk. Turgutlu Spor deplasmanında 3 arkadaşımız rahatsızlandı. Sonrasında ise 14 kişi ile maça çıkmak zorunda kaldık. 4 oyuncumuz ise hazır değildi" diye konuştu.

Zorlu süreçlerin takım ve şehir bütünlüğü ile aşılacağını anlatan Kılıç'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Oyuncularımızın test sonuçları pozitif çıkanları izole olarak karantina altına alındı. Bu süreç hazır olan oyuncularımızı da geriye götürdü. Ahi Stadın da ise kapalı bir takıma karşı oynamak bizleri yoruyor gösterse de sonuca ulaşmayı bildik. Kırşehir'deki esnaf, işadamı ufakta olsa bir destek vererek elini taşın altına tamamıyla koymalı ve takım da beklenenin en iyisini sahada göstermeli."

Teknik Direktör Gürses Kılıç'ın takım üzerine yaptığı açıklamaların ardından Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, forma sponsorluğu, takım için başlatılan yardım kampanyası, TFF tarafından açıklanan stat kapasitesi ve seyirci alımları ile ilgili soruları cevapladı.