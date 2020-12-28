İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Belediyespor teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Kırşehir Belediyespor teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, “ Teknik Direktörümüz Gürses Kılıç ile yönetimimizin görüşmeleri sonucunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.” denildi.


Yeşil Beyazlı kulüpten yazılı açıklama şöyle;


“Bugüne kadar birlikte yol aldık ve bugünde yollarımız ayrıldı. Gürses Kılıç ve teknik ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kırşehir Belediyespor olarak kulübümüzün başarı hedeflerini taşıyacak yeni bir teknik kadro ile en kısa zamanda anlaşarak sizler ile paylaşacağız.”ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.