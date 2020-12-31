Kırşehir Belediyespor yönetimden olaylı Serik Belediyespor maçı açıklaması

Antalya'da oynanan Serik Belediyespor, Kırşehir Belediyespor maçı sonrası Kırşehir Belediyespor kulüp yönetimi açıklama yaparak sorumluları göreve davet etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün oynanan Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor karşılaşması sonrası arbede yaşanmış, iki takım futbolcuları ve bazı yöneticilerin de karıştığı arbedeyi polis güçlükle önlenmişti.

Kırşehir Belediyespor kulüp yönetiminden yazılı yapılan açıklama, "Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor, Serik'te maça çıkmış ve maçı 2-1 Serik Belediyespor kazanmıştır. Maç bitimine müteakip oyuncalarımız soyunma odasına doğru giderken oyuncularımız ve kulüp yöneticilerimize ev sahibi takım oyuncu, yönetici ve taraftarlarınca saldırıda bulunulmuştur"denildi.

Soyunma odasının da rakip oyuncular tarafından basıldığının belirtildiği açıklamada, "Soyunma odası basılmış odaya zarar verip oyuncularımızı da darp etmişlerdir. Olayda suçlu olan taraf Serik Belediyespor oyuncuları olmasına rağmen takımlarının resmi sitelerinde sanki suçlu bizim oyuncularınmış gibi algı yapmaya çalışılmaktadır. Olay ile ilgili görüntüler yetkili makamlara iletilmiştir. Spora, centilmenliğe ve ev sahipliğine asla yakışmayan bu olayı şiddetle kınıyoruz"ifadeleri kullanıldı.

Olaylı geçen müsabakanın ardından Kırşehir Belediyespor kafilesi, polis gözetiminde stattan çıkarıp ilçe çıkışına kadar götürülmüştü.