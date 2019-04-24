Kırşehir Belediyespor'a şehir desteği

Kırşehir Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu hafta Ahi Stadı'nda Bergamaspor ile karşılaşacak. Üst lige lider olarak çıkmayı garantilemek isteyen Kırşehir ekibinin olası şampiyonluğu için şehir, yeşil-beyaz renklerle süslendi. Kırşehir'in 2. Lige yükselmesi ile ilgili konuşan taraftarlar, "Pazar günü şampiyon olacak ve üst lige çıkacağız. Kırşehir dışında olan Kırşehirliler de takımlarının üst lige çıkışını kutlamak için Bergamaspor maçına gelsin" dedi.

Kırşehir 40 taraftar çay evi işletmeni İsmet Ali Çetin ise atkı ve bere bulamayan her taraftara sponsor olacaklarını belirterek, "Kırşehirlileri pazar günü Ahi Stadı'na bekliyoruz. Taraftarımız erken saatlerde gelsin. Biz atkısı ve forması olmayanlara da sponsor olacağız. 8 yıldır amatördeydik. Şimdi 3. Ligi şampiyon olarak bitireceğiz. Yeni ligde de büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.

Tribün lideri Halil Kurt, stadı yeşil-beyaz renklerle donatacaklarını ifade etti.