Kırşehir Belediyespor'da yeni dönem

Lig 2.Grupta mücadele eden ve bir üst lige şampiyon olarak çıkan Kırşehir Belediyespor, yapılan genel kurul sonrası yeni kulüp yönetimini belirledi.

Güneykent tesislerinde yapılan genel kurulda Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başar Altuntaş yeni kulüp başkanı oldu.

Altuntaş genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, "Lig 2.Grupta şampiyon olan takımımızı bir üst lige el birliği ile çıkartacağız. 2. Ligde takımımızın iyi bir performans sergilemesi için bütün şehir birlikte hareket edeceğiz."dedi.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin'den boşalan koltuğa Başar Altuntaş otururken takımda yönetim ise şöyle; Başkan Vekili Mehmet Işık. Yönetim Kurulu Asıl Üyeler;Kenan Şengök, Ramazan Yılmaz, Eyüp Ekici, Süleyman Akat, Fatih Tokmak. Denetim Kurulu Üyeleri;Ferdi Kaya, Alper Kılıç, Soner Şahin.

TFF 2.Lig'in yeni ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da takımın yeniden şekillenmesi bekleniyor.