İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Belediyespor'da yeni dönem

Kırşehir Belediyespor, 2020-2021 Futbol sezonu açılışı öncesi yeni teknik patronu basına tanıttı.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni kulp başkanı Mustafa Bulut, şehre yakışır ve hedefleri olan bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.


Bulut, Kırşehir'in en büyük kaybının birliktelik olmadığını belirttiği açıklamasında; "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Kırşehir'imizde de koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir ekonomik sıkıntı var. Bu sıkıntılar her sektörü etkilediği gibi futbolu da oldukça etkiledi"dedi.



Toplumun her kesiminin takıma sahip çıkmasıyla başarının elde edileceğinin vurgusunu yapan Bulut, "Herkesin yaşadığı sıkıntıları bizlerde fazlasıyla yaşıyoruz. Ama bunu bahane etmiyor yeşil-beyazlı bayrağımızı ligde zirve yarışı içerisi içinde olması için transfer çalışmalarımızı ince eleyip sık dokuyarak yapıyoruz. Bu takım Ne Kırşehir Belediyesinin, nede yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın takımıdır. Bu takım Kırşehirlilerin ve kendini Kırşehirli hisseden herkesin takımıdır. Spor, siyaset üstündedir.


Kimse biz olduğumuz sürece Kırşehir Belediyespor üstünden siyaset yapamaz."diye konuştu.



Kırşehir Belediyespor'u 2020-2021 sezonunda yönetecek Teknik Direktör Gürses Kılıç ise şehir ve oyuncular uyum içerisinde olacağını ve eleştirileri alarak Kırşehir Belediyespor'u bir üst lige çıkartma gayretinde olacaklarını söyledi.


Toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.