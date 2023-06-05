Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından 14 Mayıs seçimleri öncesinde söz verilen Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yolu sıcak asfalt oluyor.

Kırşehir'de kısa süre önce faaliyete geçerek hizmet vermeye başlayan Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nun ulaşımını sağlayan yol, AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan girişim sonrası İçişleri Bakanlığından sağlanan kaynakla İl Özel İdaresi tarafından yapılacak. Şehrin sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm ürettiklerini ifade eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, bozuk durumda olan cezaevi yolunun asfaltlanarak bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi. Ünsal; "Seçimler öncesinde görüşmeler yapıldı. Sözü alındıktan sonra ödenek de çıkartıldı. Kırşehir için olumlu yönde bir gelişme oldu. Milletvekili Necmettin Erkan ile birlikte bürokratik alanları iyi değerlendirerek Kırşehir'in sorunlarını inşallah bir bir çözüme kavuşturacağız" dedi.

Yerleşke binasında; 16 blokta 20 daireli personel lojmanı, 17 yatak kapasiteli hastane binası, sosyal tesis binası, ısı merkezi tesisi, mutfak binası, fırın atölyesi, 250 kişi kapasiteli 1 jandarma taburu, 1 tabur karargâhı, 1 koruma bölüğü ve 2 sevk bölüğü yer alıyor.