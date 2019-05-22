Kırşehir Eğitim İş Şubesi: "Çağı yakalayacağız diyen MEB, Orta Çağı Yakalamak Üzere"

Kırşehir Eğitim İş Şubesi Yönetim Kurulu tarafından eğitim sistemi ile ilgili yapılan açıklamada, "Eğitim sistemi popülist söylemlerin oyuncağı haline geldi. Kağıt üzerinde yapılan değişikliklerle çağdaş, bilimsel ve laik eğitim sistemi yok ediliyor."denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan orta öğretimde ki yeni model hakkında Eğitim İş Kırşehir Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor, Milli Eğitim Bakanlığı.

Eğitim sistemi adeta yamalı bohçaya dönmüş, 7 kez Milli Eğitim Bakanı değişmiş, her gelen bakan öncekinin tersi uygulamaları reform olarak yutturmaya çalışmıştır. Daha yeni uygulamanın sonuçları belli olmadan başka bir uygulamaya geçilirken, eğitim sisteminde yapılan köklü değişiklik sayısı 15'e ulaşmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı ve 2020-21 yılında 9. Sınıflardan başlayarak kademeli geçiş yapılması planlanan yeni sisteme göre; ders sayısı azaltılacak, liselere kariyer ofisleri açılacak, 12. Sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları yapılacak, bilgi kuramı zorunlu ders olacak, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecektir.

Geçmişte denenmiş ve ülkemizdeki okulların fiziki eşitliği sağlanamadığı için başarısız olmuş kredili sistemin benzeri olan bu sistem, okullar arasında var olan eşitsizliği daha da derinleştirecek, eğitimdeki ticarileşmenin kapısını ardına kadar açacaktır.

Yeni sistemde, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, beden eğitimi, müzik gibi gençlerin pozitif bilimlerle temasını sağlayan, neden sonuç ilişkisi kurmasını öğreneceği ya da kişisel gelişimine fayda sağlayacak dersler seçmeli ders olarak belirlenmiş, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu ders olarak belirlenmesi ise Bakanlığın 'modern' söylemleri altında bilimsellikten ne kadar uzak bir anlayışın yattığını tekrar göstermiştir.

Öğrencilerin gelişimine büyük bir darbe vuracak olan bu değişiklik, eğitimciler için de kara haberler içermektedir. Bu değişikliklerle birçok alanda öğretmenler ya norm fazlası olacaklardır ya da kurum değiştirmek zorunda kalacaklardır. 10 binlerce öğretmeni etkileyecek böyle bir düzenlemede eğitimin paydaşlarının görüşünün alınmaması kabul edilebilir değildir. Kaldı ki ders sayılarını azaltma adı altında bazı dersler doğa bilimleri, sosyal bilimler gibi adlar altında birleştirilmekte fakat bu dersleri kimlerin okutacağı, bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılacağı açık bırakılmaktadır."