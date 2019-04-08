Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yahya Şahin, "Hastanemiz de ilk defa, 'Tüp Mide' ameliyatı başarı ile yapıldı. Ameliyatı gerçekleştirilen hastanın ise midesinin 3/2'si alındı."dedi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı gerçekleşti.

Genel Cerrahi Kliniğinde görevli Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özden ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta hastanın midesinin 3/2'lik bölümü alındı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, Başhekim Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Selcan Duran ve Uzm. Dr. Erkan Dulkadir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Yaşasın ameliyatı yapılan hastayı ziyaret etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilkin yapıldığını söyleyen Başhekim Şahin, "Yapılan ameliyat sonrasından hastamız taburcusunu oldu. Bu ameliyat Kırşehir'de ilk defa yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Sağlık Bakanlığımızın bize verdiği desteklerle bu tür ilk ameliyatları yapmaya devam edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' mantığı ile çalışıyoruz.”dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özden sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatının obezite hastalarında midenin büyük bir kısmının çıkarılması ile zayıflamanın sağlandığı bir ameliyat yöntemi olduğunu söyleyerek işlemin tamamının laparoskopik (kapalı) ameliyat yöntemi ile yapıldığını ise şöyle anlattı:

"Obezite bir sağlık sorunudur ve birçok hastalığın başlangıcı olduğu gibi var olan hastalıkların da daha alevli geçmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden obezitenin tedavisinin mutlaka yapılması gerekir. Bir hekim olarak obezite hastalığının tedavisinde öncelikle diyet, egzersiz ve medikal tedavi imkanlarının denenmesi gerektiğine inanıyorum.