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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 uzman hekim kadrosu

KIRŞEHİR (İHA) – Sağlık Bakanlığı 85.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 uzman hekim ihdas etti.



Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Kardiyoloji Uzmanı, 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Kaman Devlet Hastanesine ise 1 İç Hastalıkları Uzmanı ataması gerçekleştirildi.



Yapılan atamalarla ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, yapılan atamalarda eksikliği hissedilen alanlarda ki boşluğunda ortadan kalktığını söyledi.


Türkoğlu, açıklamasında; “İlimizde eksikliği hissedilen branşlarda toplam 5 Uzman hekim kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm bağlık sağlık tesislerimizin hekim eksikliklerini hızla gidermek ve hasta memnuniyetini artırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz.



İlimizde sağlık alanında daha iyi, daha kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam etmektedir. “dedi.

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