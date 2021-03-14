Kırşehir eski belediye başkanı Bahçeci'nin acı günü

Kırşehir eski belediye başkanı Yaşar Bahçeci’nin babası Mustafa Bahçeci, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kırşehir eski belediye başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kırşehir'de 2009 - 2019 Yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı görevini yapan Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversite hastanesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bahçeci'nin cenaze namazının yarın Kırşehir'de öğle namazını müteakip kılınması bekleniyor.