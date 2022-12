Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk: “Müdahale edilmese ev satacaklardı”

Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarını işaret ederek ‘Yeni uygulamaları devreye alacaktır' açıklaması sonrası, marketlerde denetimlerin arttırılmasıyla zincir marketler gerçeğinin fark edildiğini söyledi. Öztürk açıklamasında, “Zincir marketlerin fırsatçılığını 10 yıldır anlatıyoruz. Sonunda bu durum gündeme getirildi. Cumhurbaşkanımız açıklama yaparak fırsatçı zincir marketler için gereken düzenlemelerin yakında yapılacağını söyledi. Esnaf temsilcileri olarak bu kararın bir an önce alınmasını ve Perakende Ticaret Kanununda gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

"Zincir marketler şehir dışına alınmalı belediye ruhsat vermemeli"

Yerel esnafın işlerinin durma noktasına geldiğini ve marketlerin şehir merkezine uzak noktalara taşınması gerektiğini belirten Öztürk, “Gelinen süreçte '3 harfli' zincir marketler her köşe başında açtığı küçük mağazalarında her yelpazeden ürün satıyorlar. Bisikletten araç malzemelerine, giyimden kırtasiyeye her sektörü ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu durumun önüne geçmek için ya bu marketlerin şehir dışına taşınması ya da ürün kısıtlaması getirilmesi gerekiyor. Aksi halde esnaf kepenk kapatacak. Zincir marketler şehir dışına alınmalı ve belediyelerde ruhsat vermemeli” diye konuştu.