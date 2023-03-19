Kırşehir FK: 0 - Balıkesirspor 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında evinde karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Kırşehir Ahi Stadyumu
Kırşehir FK: Kadem Burak Yaşar, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz, Ahmet Üner, Hakan Erçelik, Haşim Çoban, Sırat Yesilördek, Faruk Öcal, Taylan Özgün, İsmet Benli, Talha Dinçer
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berberi Berat Aydoğdu, Sedat Dursun, Oğuz Han Aynaoglu, Kağan Kayalı, Berk Tosun, Enes Karabulut, Doğanay Avcı, Hüseyin Karabey, Görkem Altun, Emirhan Çakır
Sarı Kartlar: Ahmet Üner, Hakan Erçelik, (Kırşehir FK), Enes Karabulut (Balıkesirspor)
Kırmızı Kart: Emirhan Çakır (dk. 80) (Balıkesirspor)