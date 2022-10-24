Kırşehir FK 2. galibiyetini aldı

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, 11. haftada seyircisi önünde 2. galibiyetini aldı.

Ahi Stadında oynanan Hekimoğlu maçında uzatma dakikalarında gelen golle rakibine 2-1'lik üstünlük kuran yeşil beyazlı takım alınan galibiyetle moral buldu. Kırşehir FK As Başkanı Murat Tekdoğan yaptığı açıklamada, yeşil beyazlıların evinde moral bulmasının ve galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tekdoğan; "Kulüp Başkanımız Çağatay Han Torun, teknik yönetim ve oyuncularımızla düzenli istişare toplantıları düzenleyerek kötü gidişatın nedenleri ve düzeltme gayreti içerisindeyiz. Ahi Stadında galip gelmek bizler için önemliydi. Oyuncularımız üst üste oynanan maçlar nedeniyle de yorgun düşmüşlerdi" dedi. Ben değil biz ruhuyla başarının geleceğini ve Kırşehir'in kenetlenmesi gerektiğini aktaran Tekdoğan; "Futbol farklı bir oyun. Ben değil biz ruhunun sahaya yansıtılmasıyla oynanır. Oyuncularımıza teknik yönetim ve biz yöneticiler daima bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama 12. faktörün ve şehir takımına verilecek desteklerin de önemli olduğu kanaatini taşımaktayız. Sadece söylemle şehir takımına destek olmuyor. Her bir bireyin şehirde bulunan iş insanlarının, kurumsal firmalarımızın desteklerini önemsemekteyiz" diye konuştu.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Futbol kulübü; geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puanla puan cetvelinde 13. sırada yer aldı.