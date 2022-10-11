Kırşehir FK Başkanı Torun: "Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz"

Lig Kırmızı Grup'da mücadele eden Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, kötü gidişata Fethiyespor deplasmanı ile son vermek istediklerini söyledi.

Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, teknik direktör değişimi isteyen taraftara seslenerek, kötü gidişata dur diyeceklerini ve yapılan toplantı sonucu mevcut yönetim ile devam etme kararı aldıklarını söyledi. Torun, "Takımımız son iki maçta bizleri ve taraftarımızı üzdü. Grubumuzda iddiası olmayan Balıkesirspor'a deplasmanda yenildik. Sonrasında da evimizde Pazarspor ile berabere kaldık. Bu iki maç sonrası taraftar ve kamu oyundan tepkiler aldık. Bizler ve hoca istifaya davet edildi. Yaşanan durumun ciddiyetinin farkındayız. Bundan önce umut veren bir oyun vardı. Son 2 maçtaki düşüşün nedenini sorguladık. Uşak, Buca ve Sarıyer maçlarında takımımız umut veren bir oyun ortaya koymuştu. Durumun hocadan kaynaklanmadığını ve futbolcuların mental seviyelerindeki düşünün farkında olduk. Her pozisyon sonrası oyuncularımızda rehavetin olduğunu gördük. Gerekli uyarılar yapıldı. Gerekirse bazı oyuncularımız kadro dışı kalacak. Hocamızın hatasının olmadığı kanaati oluştu" diye konuştu.

Ahi Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten Pazarspor maçı sonrası Gökhan Beklemiş'in istifasını sunduğunu belirten Torun, "Hocamız bize gerekli alçak gönüllülüğü gösterdi ve gerekirse gidebileceğini belirtti. Hatta istifa dahi etti ama bizler durum tespitini yaptıktan sonra durumun hocadan kaynaklanmadığını fark ettik. Hocamızın insani özelliklerinin farkındayız. Fethiye maçı ile çıkış yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.