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Kırşehir FK evinde Serik Spor ile berabere kaldı

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Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü; evinde karşılaştığı Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı.




Stat : Ahi Stadyumu


Kırşehir Futbol Kulübü : Kadem Burak Yaşar, Zihni Temelci (Sinan Altınel dk. 90 ?), Savaş Yorulmaz (Fatih Üge dk. 62), Gökdeniz Varol (Hacı Mustafa Karabulut dk. 62), Ahmet Üner, Hakan Erçelik, Faruk Öcal, Taylan Özgün (Muhammet Haşim Çoban dk. 90 ?), İsmet Benli, Ahmet Sun (Muhammet Serdar Yazıcı dk. 33), Fatih Kızılay


Teknik Direktör: Ahmet Dumanlı


Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Erbay Eker (Osman Kocaağa dk. 90 ?), Burak Göksel (Harun Kavaklıdere dk. 67), Üstün Bilgi, Hüseyin Can Öztürk (Muhammet Akpınar dk. 67) Erdoğan Kaya, Mehmet Can Kocabaş, Oğuzhan Doğan (Batuhan Kırdaroğlu dk. 75) Mehmet Demirözü, Halil İbrahim Sevinç (Ergün Nazlı dk. 75) Hakan Olkan


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Sarı Kartlar: Gökdeniz Varol, Hacı Mustafa Karabulut (Kırşehir FK), Erdoğan Kaya, Halil İbrahim Sevinç, Mehmet Can Kocabaş (Serik Belediyespor)


Kırmızı Kart: Ahmet Üner (dk. 27) (Kırşehir FSK)


GOLLLER: Savaş Yorulmaz (dk. 61) (Kırşehir FK), Üstün Bilgi (dk. 38 pen) (Serik Belediyespor)

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