Kırşehir FK'da yeni teknik direktör arayışı sürüyor

Kırşehir FK As Başkanı Murat Tekdoğan, teknik direktör ile birlikte takıma devre arasında en az beş takviye oyuncu yapılabileceğini söyledi. TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 12 puanla düşme hattında yer aldı. Kulübün en kısa süre içerisinde toparlanma aşamasına gireceğini aktaran Tekdoğan, "Bizlerde alınan sonuçlardan memnun değiliz. Takımda ciddi oranda motivasyon düşüklüğü oldu. Bu durumu çözmek için gerekli müdahaleleri yapmaktayız. Devre arasında gerekli takviyelerle bulunduğumuz yerin daha da üstüne çıkma gayretinde olacağız. Şehirde ve taraftarımızda bütünlük istiyoruz" dedi.

Türkiye Kupasında alınan mağlubiyet sonrası ise takımı yöneten Gökhan Beklemiş kulüp yönetimine istifasını sunmuştu.