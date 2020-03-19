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Kırşehir, Gazeteciler Cemiyeti halka 'Evinde kal' çağrısı yaptı

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti koronavirüs tedbirleri kapsamında halka, ’evinde kal’ çağrısı yaptı.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti koronavirüs tedbirleri kapsamında halka, 'evinde kal' çağrısı yaptı.


Kırşehirlilere çağrıda bulunan Cemiyet Başkanı Mehmet Emin Turpçu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini azaltmak ve toplumda duyarlılık oluşturmak adına 'evinde kal' çağrısını kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu tarafından yapılan çağrı şöyle; "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı Kırşehir genelinde önlemler alınıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini azaltmak için iç ve dış tüm toplumsal alanlarda temizlik ve dezenfekte yapılıyor. Kırşehir de kalabalığa yol açacak ve virüsün hızla yayılmasını önleyecek mekanlar geçici süreliğine kapatılırken vatandaşın alacağı önlemler ise hayati önem taşıyor. Kırşehir de köşe bucak ilaçlama çalışmaları yapılırken vatandaşın da mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor. Temas ve hava yolu ile hızlı yayılan tehlikeli virüse karşı vatandaşın da önlem alması isteniyor. Bu dönem de 'Evinde Kal' Kırşehir."

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