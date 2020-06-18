Kırşehir Halk Sağlığı ekipleri, 22 ekiple saha taramasını sürdürüyor

Tüik, Kesitsel tipte planlanmış araştırmada Kırşehir, Ankara ve Çankırı İlleriyle birlikte pilot il seçildi.Veri toplama süreci 5-12 gün olan saha çalışmasına 8 Haziran itibariyle başlandı. Halk Sağlığı Birimi koordinesinde çalışmanın veri toplama kısmında Kırşehir'de, bulunan filyasyon ekipleri arasından 1 doktor ve 1 hemşire ile 1 diğer sağlık çalışanından oluşan üçer kişilik ekiplerle 15'i merkez ilçede olmak üzere il genelinde toplam 22 ekiple sahada taramalar yapılıyor.