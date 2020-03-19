Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar geçici süre ile canlı hayvan pazarı kapatılmıştır" denildi. Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu kararınca alınan karar gereği yapılan açıklama şöyle; "Kırşehir Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Park Pazar yerine ülkemizin 25-30 ilinden yoğun bir şekilde hayvan girişi ve buna paralel alıcı ve satıcılarında geliyor olması sebebi ile 2.bir emre kadar geçici olarak kapanması uygun görülmüştür. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu ve hastalıkların yayılmasının önlemesi amacı ile alınan bu karar ilgili tüm üyelerimize, paydaşlarımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur."