Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar ilçe kaymakamının Covid - 19 testi pozitif çıktı

Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Akpınar ilçe kaymakamı Furkan Korkusuz'un kontrol amaçlı yapılan korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde kontrol altına alınan Türesin ve Korkusuz'un sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan il genelinde yeni normale dönüşle birlikte vaka sayılarında artış gözlenirken belediye anons sistemi ile Kırşehirliler, sürekli sosyal mesafenin korunması ve kontrollü yaşam noktasında uyarılıyor.