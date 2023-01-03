Kırşehir İl Genel Meclisinde değişim

Kırşehir'de İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik görevini meclis üyesi Emre Demirci'ye devretti.

Kırşehir İl Genel Meclisi yeni Başkanı Emre Demirci; tek amaçlarının Kırşehir'de, ilçe ve köylere istişare ile hizmet götürmek olduğunu söyledi. İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Demirci; "Görevimiz süresince yatırım ve hizmetlerin devam etmesi adına meclis üyeleriyle birlikte ortak noktada buluşarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kaynakların etkili ve verimli kullanılması adına vatandaş memnuniyetini alan çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

Emre Demirci ve Hüseyin Güven'in aday olduğu başkanlık seçimlerinde Demirci 15, Güven ise 4 oy aldı. Yapılan oylama sonucu yeni dönem başkanı seçilen Emre Demirci'yi AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve Milletvekili Mustafa Kendirli makamında tebrik etti.